Emantipation, il produttore mostra foto di uno schiavo alla premiere: è polemica

Il tema della schiavitù è uno di quelli destinati sempre a urtare facilmente la sensibilità di alcuni: era prevedibile, dunque, che la scelta del produttore di Emancipation Joey McFarland di mostrare in pubblico alcune foto di persone schiavizzate potesse creare discussioni anche piuttosto accese, come in effetti è stato.

Il film che restituirà Will Smith al grande schermo racconterà la storia di Peter, noto anche come 'Whipped Peter', uno schiavo in fuga da una piantagione: proprio il protagonista del film compare nella foto mostrata da McFarland, che già aveva ammesso di collezionare foto di persone schiavizzate in virtù della sua passione per la storia.

"Ho questa foto, è una vera foto di Peter del 1863. Volevo che una parte di Peter fosse qui stasera" è stata la spiegazione di McFarland sul red carpet. La cosa, comunque, non ha convinto un bel po' di persone, tra cui il fondatore della Black List Franklin Leonard: "Perché possiedi quelle fotografie? Se l'intento è quello di conservarle rispettosamente perché le hai portate alla premiere di un film? Volevi un pezzo di Peter con te? Le donerai dopo la tua morte? E nel frattempo cosa ci fai? Troppe domande" sono state le sue parole.

Vedremo se McFarland avrà altre spiegazioni da fornire al riguardo, o se l'accoglienza riservata al film di Antoine Fuqua riuscirà a dissipare ogni polemica. Qui, intanto, trovate il trailer ufficiale di Emancipation.