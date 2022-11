Emancipation, Will Smith si prepara: 'Capisco che molti non siano pronti a vedermi'

È ormai trascorso quasi un anno da quello che potremmo definire lo "slap incident" della scorsa Notte degli Oscar: Will Smith da allora ha chiesto più volte scusa per il suo comportamento, ed ora è pronto a are il suo ritorno sul grande schermo con questo Emancipation. Ma quale sarà l'atteggiamento degli spettatori al riguardo?

In quello che Antoine Fuqua ha definito il suo film più potente vedremo nuovamente Smith in un ruolo da protagonista dopo il successo di King Richard, ma l'ex-principe di Bel-Air sembra consapevole del fatto che in molti non lo stiano esattamente aspettando a braccia aperte: "Capisco completamente che qualcuno possa non sentirsi pronto, è una cosa che rispetto, hanno tutto il diritto di non essere pronti" sono state le parole di Smith.

L'attore ha proseguito: "La mia più grande preoccupazione riguarda il mio team, Antoine ha girato quello che penso sia il più grande lavoro della sua carriera. Le persone che fanno parte di questo team hanno realizzato uno dei migliori lavori della loro carriera, e non voglio che le mie azioni penalizzino tutto ciò. A questo punto è su questo che voglio lavorare".

Vedremo, a questo punto, quale accoglienza verrà riservata a questo chiacchieratissimo ritorno in scena: nell'attesa di saperne di più, comunque, qui trovate il trailer di Emancipation.