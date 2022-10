Emancipation, Will Smith organizza una proiezione privata di lusso per il film Apple

Will Smith ha deciso d'intrattenere un gruppo di amici con una proiezione privata del suo ultimo film drammatico Apple Original, dal titolo Emancipation. E non amici qualsiasi, a giudicare dal selfie pubblicato dall'attore, negli ultimi mesi finito nell'occhio del ciclone a causa dell'aggressione agli Oscar a Chris Rock.

Lo scatto mostra la partecipazione alla serata di Rihanna, Tyler Perry, Dave Chappelle, ASAP Rocky, Kenya Barris e molti altri.

Sui social l'attore ha pubblicato la foto con la scritta:"Notte EPICA!!! Grazie per essere venuti a vedere Emancipation. Spero vi divertirete!". Barris ha commentato:"Questa notte è stata MAGICA e il tuo film è davvero qualcosa che durerà per sempre!".



Emancipation è diretto da Antoine Fuqua e racconta la storia di Peter, uno schiavo che fugge, sfidando le paludi della Louisiana armato solo del suo ingegno, alla ricerca della libertà. L'uscita nelle sale è prevista il 2 dicembre, su Apple TV+. Scoprite il trailer di Emancipation, l'ultimo film della star di La ricerca della felicità.



Il gesto di Will Smith contro Chris Rock è stato condannato anche da tutti i suoi illustri amici, a partire da Tyler Perry:"È stato sbagliato, senza mezzi termini, e mi sono assicurato di dirlo a Will".



Antoine Fuqua ha dichiarato:"Will Smith è un bravo ragazzo. Sono stato con lui per un paio d'anni a girare questo film. È una persona meravigliosa, un partner straordinario e ha fatto un ottimo lavoro in questo film. Chris Rock è un bravo ragazzo... e prego soltanto per loro perché funzioni in quanto amici e si possa andare avanti".



Nel frattempol'Academy è indecisa se votare o meno Will Smith per gli Oscar 2023.