Emancipation, Will Smith:'Fare ora un film come questo è per me la perfezione poetica'

Will Smith sarà protagonista del film Emancipation - Oltre la libertà, diretto da Antoine Fuqua, e ispirato alla vera storia di uno schiavo del 1800. Il premio Oscar ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a Deadline, nella quale racconta l'importanza di aver girato questo film in questo periodo della carriera.

"Quando ho fatto questo film ho immaginato il potenziale servizio che avrebbe potuto rappresentare per il contemporaneo dibattito sociale. Ho pensato che sarebbe stato necessario un promemoria dei sentieri che abbiamo percorso come Paese in passato per evitare potenzialmente percorsi simili" ha dichiarato Smith. Su Everyeye trovate il trailer di Emancipation.



L'attore ha confessato:"Fare un film come questo, in questo momento per me e in questo momento della mia vita, è la perfezione poetica".

In passato l'attore aveva raccontato di aver sempre evitato di fare film sulla schiavitù:"Non volevo mostrare i neri sotto quella luce".

Come racconta il titolo italiano, per Will Smith Emancipation non è un film sulla schiavitù:"È un film sulla libertà. Era un film sull'emancipazione".



Emancipation - Oltre la libertà racconta la storia di Peter (Smith), uno schiavo in fuga da una piantagione della Louisiana dopo aver rischiato la morte a causa dei colpi di frusta di uno dei suoi sorveglianti. L'uomo sarà costretto a ricorrere al proprio ingegno per sfuggire ai propri aggressori.

Nel cast del film, oltre a Will Smith, anche Ben Foster, Charmaine Bingwa, David Denman, Steven Ogg e Ronnie Gene Blevins.

L'attore ha dichiarato di comprendere le persone che non vogliono vedere Will Smith nel film, dopo quanto accaduto sul palco degli Oscar, con l'aggressione a Chris Rock.