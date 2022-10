Emancipation: ecco finalmente il teaser trailer del film con Will Smith!

Dopo che l'uscita di Emancipation è stata rimandata, il nuovo film con Will Smith è finalmente pronto a raggiungere i nostri schermi. Il 9 Dicembre è la data in cui il nuovo thriller d'azione storico di Antoine Fuqua farà il suo esordio su AppleTV+. Intanto, per ingolosirci, la piattaforma ha pubblicato un teaser trailer!

Come sappiamo, recentemente il progetto era stato bloccato a causa delle polemiche che hanno coinvolto Will Smith in seguito allo schiaffo dato durante la cerimonia degli Oscar 2022 a Chris Rock. Questo evento ha avuto conseguenze importanti sulla carriera del celebre attore de La Ricerca della Felicità. Infatti Smith non solo si è dimesso dall'Academy, ma non potrà presenziare alla cerimonia per il Premio cinematografico statunitense più famoso del mondo per ben 10 anni.

In ogni caso è bello vedere che diversi progetti che lo coinvolgevano, fermati proprio in seguito all'evento, potranno invece vedere la luce. Emancipation, di cui potete vedere il teaser in cima all'articolo, è basato su una storia vera del 1863. Il protagonista è Peter (Will Smith), uno schiavo che fugge dalla Louisiana dopo essere stato frustato così violentemente da aver rischiato di rimetterci quasi la vita. Peter deve superare in astuzia i cacciatori a sangue freddo guidati da Fassel, nel tentativo di raggiungere il nord, dove si unirà all'esercito dell'Unione.