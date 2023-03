Emancipation, il primo discorso di ringraziamento di Will Smith dall'Oscar 2022

Will Smith ha tenuto il suo primo discorso di ringraziamento pubblico nel corso di una cerimonia di premiazione dai tempi della celebre Notte degli Oscar 2022, durante la quale aggredì fisicamente sul palco il collega e presentatore della serata Chris Rock. L'occasione è stata la vittoria del Beacon Award.

Il premio gli è stato consegnato dall'African American Film Critics Association per il film Emancipation. A presentare Smith e il regista Antoine Fuqua sul palco è stata la sua co-star Charmaine Bingwa il co-founder degli AAFCA, Gil L. Robertson. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Emancipation, l'ultimo film della star di Men in Black.



Will Smith è salito sul palco e ha ringraziato le persone che hanno lavorato al film di Fuqua e l'hanno sostenuto:"Voglio ringraziare Gil [L. Robertson] e AAFCA. Voglio ringraziare tutti voi in questa stanza per aver fatto quello che fate, mantenendo vive le nostre storie. Voglio ringraziare Apple, perché il budget era un aspetto e poi si è rivelato un altro. E Apple non si è mai tirata indietro. Era la prima volta che sentivo da uno studio che la storia era più importante di quanto costa per realizzarla... Producono iPhone. Possono farlo" ha concluso Smith.



Will Smith tornerà in Bad Boys 4 e attualmente è impegnato proprio nella produzione del nuovo capitolo del franchise, come ha svelato a Deadline.

"È come tornare indietro, ed è un'atmosfera differente. Sono così felice di essere tornato con le stesse persone" ha spiegato l'attore.