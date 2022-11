Emancipation, Antoine Fuqua ammette:'È il mio lavoro più potente'

Mancan pochi giorni all'uscita di Emancipation, il nuovo film Apple diretto da Antoine Fuqua con protagonista Will Smith. Il film negli USA sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 2 dicembre e il 9 dicembre su Apple TV+. Intervistato da Vanity Fair, Fuqua ha parlato del film e della sua importanza.

Secondo il regista Emancipation è il "film più potente" che abbia mai realizzato in carriera, e ha sottolineato come Apple non abbia mai smesso di parlarne nemmeno dopo l'aggressione di Will Smith agli Oscar. Apple aveva inizialmente sospeso la produzione del film.



Emancipation racconta la storia di un uomo che fuggì dalla schiavitù e si arruolò nella Union Army durante la Guerra Civile. I segni delle frustate che gli erano state inflitte da uno dei suoi sorveglianti diventeranno un simbolo contro la schiavitù.



Nel cast del film, oltre al premio Oscar Will Smith, anche Ben Foster, Steven Ogg e Timothy Hutton.

A chi gli ha chiesto se non fosse il caso di accantonare il film dopo quanto accaduto agli Oscar, Fuqua ha risposto:"400 anni di schiavitù, di brutalità, non sono più importanti in questo momento?".



"A Hollywood ci sono state cose davvero brutte e abbiamo visto molte persone che hanno fatto cose brutte ricevere premi" ha ricordato Fuqua.



Per quanto riguarda il suo protagonista, Antoine Fuqua esprime belle parole per l'attore: Will Smith organizzò una visione privata di Emancipation con il resto del cast per festeggiare la fine dei lavori.