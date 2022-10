Emancipation: l'Academy divisa se votare o no Will Smith miglior attore agli Oscar 2023

Come saprete, in seguito al famigerato schiaffo a Chris Rock, Will Smith è stato bandito dalla cerimonia degli Oscar per i prossimi dieci anni. Tuttavia, adesso i membri dell'Academy si stanno chiedendo se sia giusto votare per Smith per un'eventuale nomination al miglior attore dopo la sua prova in Emancipation. La giuria sembra alquanto divisa.

L'Hollywood Reporter ha parlato con decine di membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per sapere se in teoria avrebbero nominato Smith per Emancipation, in cui interpreta uno schiavo fuggiasco. Tutti - dagli attori ai dirigenti, ai pubblicisti e così via - hanno condannato le azioni di Smith, ma alcuni si sono dimostrati aperti a tale eventualità.

"Considererei di votare per lui se fosse bravissimo in qualcosa", ha detto una persona - che, come la maggior parte di loro, è rimasta anonima. "Se la performance di Will Smith è la migliore, dovrebbe vincere", ha detto un altro. Una persona ha detto senza mezzi termini: "Ci risiamo, l'arte contro le buffonate. Se l'opera è grande, allora riconoscetela. Anche se l'artista è un idiota".

Altri pensano che sia ancora troppo presto, affermando che "dovrebbe passare più tempo prima che Will Smith venga considerato per qualsiasi premio".

Molte altri, invece, sono stati irremovibili sul fatto che Smith non dovrebbe essere riconosciuto dall'Academy, dicendo cose come "Non c'è nessuna possibilità", "Non esiste che io voti per lui" o "Nominare Will Smith sarebbe uno schiaffo all'Academy". Una persona ha scritto: "Non se ne parla nemmeno", aggiungendo che "il suo vergognoso sfogo violento e la sua patetica diatriba sull'accettazione testimoniata da milioni di persone - e la sua palese mancanza di rispetto nei confronti dell'Academy - dovrebbero precludergli a vita qualsiasi considerazione e ricompensa da parte dei membri dell'AMPAS". (Lawrence David Foldes, ha usato il suo nome).

Tra le risposte più comuni c'è stata quella di non votare per Smith, pur sostenendo che il film - che ha visto il duro lavoro di molte persone che non c'entrano nulla con la vicenda legata a Chris Rock - merita di essere visto. "Non c'è possibilità che io voti per lui. Tuttavia, sostengo l'uscita di Emancipation", ha detto una persona. Un'altra ha detto: "Centinaia di persone hanno lavorato a quel film e non dovrebbero essere penalizzate".

Un'altra persona ha dichiarato: "Spero che i membri dell'Academy rimangano fedeli alle loro idee e ignorino qualsiasi considerazione per il signor Smith. Ma non credo che debbano trascurare tutte le altre persone che lavorano duramente e che hanno talento, associate al film. Basta punire il signor Smith".

Nel frattempo, avete già visto il primo trailer di Emancipation? La pellicola arriverà in alcune sale selezionate il 2 dicembre 2022, per poi approdare su Apple TV+ il 9 dicembre successivo.