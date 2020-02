Elvis: Yola sarà Rosetta Tharpe nel biopic diretto da Baz Luhrmann

La musicista britannica Yola interpreterà la cantante gospel Rosetta Tharpe - soprannominata la madrina del rock 'n' roll - nel dramma musicale biografico di Baz Luhrmann su Elvis Presley, come riporta in queste ore Variety. Il film vede come protagonista Austin Butler (C'era una volta a... Hollywood) nei panni di The King.

Il premio Oscar Tom Hanks sarà il manager, il colonnello Tom Parker, con Maggie Gyllenhaal nel ruolo della madre di Presley e Rufus Sewell nei panni del padre.

Baz Luhrmann ha scritto la sceneggiatura insieme a Craig Pearce e Sam Bromell. Il film ruota attorno al manager veterano e al giovane cantante, che dalla povertà diventa un'icona destinata a cambiare per sempre il corso della storia della musica. Il progetto dovrebbe entrare in produzione questa primavera e segnare il ritorno di Baz Luhrmann dai tempi de Il grande Gatsby, uscito nel 2013, con protagonista Leonardo DiCaprio.



Di recente Luhrmann ha lavorato alla serie musicale di Netflix, The Get Down. Rosetta Tharpe è stata una pioniera del rock 'n' roll che guadagnò popolarità tra gli anni '30 e '40 grazie alle sue registrazioni sperimentali di musica gospel, influenzando anche la carriera e lo stile di Elvis Presley.

Yola ha pubblicato il suo album di debutto nel febbraio 2019, dal titolo Walk Through Fire, ricevendo quattro candidature ai Grammy Award. L'album è un mix contemporaneo di strumenti come violini e chitarre.

Nel cast del film anche Olivia DeJonge che sarà Priscilla Presley.