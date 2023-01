Austin Butler parla ancora come Elvis: la sua coach vocale lo difende

Nonostante stia ricevendo parecchi riconoscimenti in questa stagione dei premi, Elvis è stato anche vittima di parecchie critiche e polemiche, non ultima il peculiare utilizzo della voce da parte del protagonista Austin Butler. Su questa vicenda è intervenuta una delle voice coach della produzione, che ha aiutato l'attore durante le riprese.

Nel corso di un'intervista con ABC News, la professoressa Irene Bartlett della Griffith University, che ha allenato Butler durante la preparazione al biopic Elvis, ha difeso la sua voce trasformata nel film. L'esperta ha spiegato che, poiché Butler ha dedicato così tanto tempo e sforzi allo sviluppo della voce del suo personaggio, è naturale che non riesca ancora a lasciarsela alle spalle. La dottoressa Bartlett sottolinea che Butler ha creato un "vero legame" con il ruolo e non sta fingendo di avere quella voce.

"A causa delle interruzioni del COVID, ci lavorava sempre, ed è difficile spegnere qualcosa a cui si è dedicato così tanto tempo", ha spiegato la professoressa Bartlett. "Quando veniva a lezione di canto era vestito in stile anni '50. Non doveva imitarlo... e [il regista] Baz Luhrmann lo ha specificato subito che non voleva un imitatore per la parte di Elvis, era l'ultima cosa che volevano che fosse. Quello che volevano era un vero legame con la personalità di Elvis e la sua storia ed è su questo che Austin ha lavorato".

Bartlett ha concluso quindi: "Mi dispiace che la gente pensi che stia ancora recitando [ma] in realtà ha catturato [quella voce] e l'ha fatta sua. Non so per quanto ancora durerà, o se resterà per sempre".

In precedenza, Butler aveva raccontato l'estenuante processo di preparazione per Elvis. L'attore ha trascorso circa tre anni per entrare nel personaggio, isolandosi in Australia fino all'inizio delle riprese. Ha lavorato con una serie di coach vocali e dialettali, tra cui Erik Singer, Eric Vetro e la Dr. Bartlett, che lo hanno aiutato a sviluppare la voce parlata e cantata di Elvis.

La Dr. Bartlett ha rivelato che Butler ha effettivamente eseguito i concerti rappresentati nel film che si svolgono prima o durante il 1968. Dopo la fine delle riprese di Elvis, nel marzo 2021, Butler ha raccontato di essere stato ricoverato in ospedale e costretto a letto, a quanto pare a causa del peso sostenuto per il ruolo.

Di pochi giorni fa è la notizia della scomparsa di Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis che figurava tra i produttori del boipic. Proprio Butler aveva rivolto qualche parola alla compianta cantante durante il discorso di accettazione per il Golden Globe vinto come miglior attore.