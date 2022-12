Elvis: al SNL Austin Butler entusiasta della versione ebrea di Sarah Sherman

Mentre ad agosto Elvis è diventato il secondo miglior incasso di sempre per un biopic musicale, l'entusiasmo per la pellicola di Baz Luhrmann non è mai scemato. Durante l'ultima puntata del SNL, infatti, un simpatico sketch ha avuto come protagonista un Elvis...ebreo!

Il Rock'n'roll come non te lo aspetti. Durante il programma comico della NBC intorno a mezzanotte è apparsa, tra un pubblico in visibilio, un'entusiasta anziana signora che - altri non era - che l'attore Austin Butler. Ultima fatica della star statunitense è stato il biopic su Elvis, diretto da Luhrmann, di questa estate.

A rendere il siparietto comico ancora più grottesco ci ha pensato la comica Sarah Sherman che, non paga di vestire i pani dell'iconico Elvis, ha offerto al pubblico la sua versione ebrea. Con indosso il famoso vestito del cantate, la Sherman ha intonato alcuni classici del divo di Tupelo alternando qualche stereotipata battuta sugli ebrei. I commenti sullo sketch sono stati vari e disparati. C'è chi ha genuinamente apprezzato lo sforzo della comica, affermando: ''Il modo in cui Austin Butler ha reagito all'Elvis ebreo è esattamente il modo in cui io ho reagito ad Austin Butler nei panni di Elvis!''. Altri invece, pare non abbiamo gradito molto il tutto, accusando la produzione di aver messo su un qualcosa di: ''Leggermente stereotipato e antisemita''.

Tenendo da parte la versione del SNL, quella di Butler è stata a dir poco sorprendente e qui potete recuperare la nostra recensione di Elvis!