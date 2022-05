Elvis, sapevate che anche Harry Styles aveva fatto il provino per il film di Baz Luhrmann?

È sempre interessante ripercorrere la storia di un ruolo, specialmente quando il ruolo in questione è quello del Re del Rock 'n' Roll Elvis Presley nel bipopic diretto da Baz Luhrmann, e uno dei contendenti per la parte era niente meno che Harry Styles.

Ormai sappiamo da tempo che Austin Butler presterà il volto a Elvis nell'imminente film a lui dedicato (lo abbiamo visto anche in azione nei trailer di Elvis), ma sapete chi è andato a tanto così dall'ottenere il ruolo? Harry Styles.

Come altri nomi illustri dello spettacolo, da Miles Teller ad Ansel Elgort ad Aaron Taylor-Johnson, l'attore di Don't Worry Darling ed ex-membro dei One Direction aveva provato a portare a casa la parte del Re del Rock 'n' Roll, come ha rivelato ai microfoni dell'Howard Stern Show.

"Elvis fu probabilmente la prima persona al di fuori della mia famiglia di cui conobbi l'esistenza da piccolino" ha spiegato Styles "Quindi c'era qualcosa di incredibilmente sacro al riguardo che mi ha fatto credere che dovessi farlo, che dovessi fare questo provino. Ero davvero incuriosito e affascinato"

"Era piuttosto bravo a imitare Elvis in alcuni suoi modi di fare tipici. Era solito cantare in bagno, non voleva che nessuno lo guardasse!" aveva d'altronde dichiarato la sorella del cantante, Gemma, sulle pagine di Express, raccontando anche che Harry usava emulare lo stile di Elvis anche nel periodo in cui si stava preparando per i provini di X-Factor. E sappiamo tutti molto bene come son andati quelli...

E voi, che ne pensate? Ci avreste visto bene Harry Styles nei panni di Elvis? Fateci sapere nei commenti.