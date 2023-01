Elvis ritorna al cinema in 10 città per festeggiare il compleanno del re del Rock 'n Roll!

Qual è il modo migliore per celebrare Elvis Presley? Ovviamente riportandolo al cinema. In occasione del compleanno della leggende del Rock 'n Roll, la Warner Bros ha deciso di proiettare in sala gratuitamente in 10 città di USA e Canada il biopic del 2022 diretto da Baz Luhrmann.

Un'iniziativa che vedrà luce il prossimo 8 gennaio, in occasione del compleanno di Elvis Presley per commemorarlo, apprezzarlo e celebrarlo al meglio. Elvis ha segnato il ritorno alla regia di Luhrmann dopo 9 anni di pausa. Atlanta, Chicago, Dallas, Kansas City, Los Angeles, New York, San Francisco, Toronto e Vancouver saranno interessate in questo enorme tributo ad una delle icone più importanti del mondo della musica.

Nella pellicola, con il suo solito stile luccicante ed estremo, Luhrmann ripercorre la parabola di Elvis Presley attraverso gli occhi del suo manager, il colonnello Tom Parker che, sul letto di morte, racconta la sua versione dei fatti e della vita del divo. Nonostante il film sia particolarmente lungo, Luhrmann ha svelato l'esistenza di una versione di 4 ore di Elvis, ma potrebbe volerci più tempo del previsto prima di vederla realizzata ed ultimata. La vita del cantante viene raccontata attraverso lo stile sfavillante ai limiti dell'esagerato e del kitch del regista.

Riguardo il film Luhrmann ha parlato della famiglia Presley rivelando quanto la loro reazione al film sia stata sorprendente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!