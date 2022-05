Elvis, Riley Keough spiega perché non voleva essere nel film

L'attrice Riley Keough, nipote di Elvis Presley, spiega perché non avrebbe voluto prendere parte al film di Baz Luhrmann (e perché non le è stato chiesto).

L'attrice di Mad Max: Fury Road Riley Keough, nonché nipote del grande Elvis Presley, ha recentemente commentato il biopic di Baz Luhrmann dedicato proprio ad Elvis, e ha spiegato come mai non ha voluto essere coinvolta nel progetto.

E no, non si tratta di "divergenze creative".

"È davvero intenso da guardare quando si tratta della tua famiglia" ha esordito Keough parlando con Variety.

"Il primo film che abbia mai visto al cinema, e dopo del quale dissi di voler fare film fu Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Avevo 12 anni" ha aggiunto "È stato un vero onore sapere che Baz avrebbe realizzato questa pellicola. E non è che non mi fidassi di lui, assolutamente. Ma si è sempre molto protettivi nei confronti della propria famiglia".

L'attrice non ha ricevuto alcuna richiesta di partecipare alla pellicola da parte del regista, ma ammette che anche se fosse accaduto, non avrebbe accettato.

"È qualcosa che ti va a toccare troppo da vicino. Già solo guardare il film è abbastanza intenso, figurarsi parteciparvi. Non avrei voluto recitarci. Non è mai stato discusso. Credo ci fosse questo confine invisibile che non è stato oltrepassato per una questione di rispetto (da parte di Luhrmann), ed è stato davvero apprezzabile".

Ma Luhrmann ha voluto comunque consultarsi con la famiglia della rockstar prima di iniziare a girare, e gli è persino stato concesso l'accesso a Graceland. Tuttavia, spiega Keough, non vi sono state particolari influenze da parte loro: "Non andiamo mica a dire a Baz Luhrmann come girare un film".

E poi "era evidente quanto Baz e Austin [Butler] ci avessero lavorato, quanto impegno vi avessero messo nel cercare di rendergli giustizia. [...] Mi sono sentita onorata di quanto abbiano fatto per catturare la sua essenza, e ci sono riusciti magnificamente".

Elvis arriverà il 22 giugno nelle sale italiane.