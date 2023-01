Elvis, Riley Keough ricorda la madre Lisa Marie Presley:'Grata per la nostra ultima foto'

Riley Keough, attrice e figlia della compianta Lisa Marie Presley, ha pubblicato una foto scattata con la madre poco prima della sua improvvisa scomparsa il 12 gennaio, all'età di 54 anni, a causa di un arresto cardiaco. Keough ha dichiarato di sentirsi grata per l'ultima foto scattata insieme alla genitrice prima della sua morte.

A pochi giorni di distanza dalla morte di Lisa Marie Presley, Riley Keough ha pubblicato il loro ultimo scatto e nella didascalia ha scritto:"Mi sento fortunata ad avere una foto dell'ultima volta che ho visto la mia bellissima mamma".



Il marito di Keough, Ben Smith-Petersen, incontrato sul set di Mad Max: Fury Road, ha letto una lettera dell'attrice nel corso dell'evento commemorativo svoltosi domenica, rivelando la gravidanza della moglie, scoperta poco prima della morte di colei che sarebbe diventata nonna per la prima volta.



Lisa Marie Presley è stata sepolta accanto al figlio, Benjamin Keough, deceduto tragicamente nel 2020. Nella tenuta di Graceland si sono svolti i funerali della figlia di Elvis, alla presenza di numerose star come Alanis Morissette, Sarah Ferguson, Baz Luhrmann e Austin Butler, che ha interpretato Elvis Presley nel film.



Elvis ha ricevuto ben otto candidature agli Oscar 2023, tra cui quella al miglior film e al miglior attore protagonista a Austin Butler. Nel cast del film anche Tom Hanks nei panni del colonnello Parker.

In questi giorni Butler ha ringraziato l'ex fidanzata Vanessa Hudgens per averlo spronato nell'ottenere a tutti i costi il ruolo del re del rock and roll.