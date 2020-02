Elvis Presley Show: ad aprile una riedizione del doc sul concerto del Re

Trafalgar Realising ha ufficializzato una riedizione del documentario concerto Elvis Presley Show (Elvis: That's the Way It Is), prevista per il 22 aprile in 24 Paesi, come raccontato in esclusiva da Variety. L'evento è stato organizzato in occasione del 50° anniversario dalla distribuzione nelle sale del film da parte di MGM.

La maggior parte del film rimasterizzato è stato girato all'International Hotel di Las Vegas, con canzoni quali Love Me Tender, Sweet Caroline, Heartbreak Hotel e Suspicious Minds. I concerti del 1970 facevano parte del primo tour di Elvis Presley dopo oltre un decennio. Il film è diretto da Denis Sanders.

Marc Allenby, CEO di Trafalgar Realising, ha dichiarato:"Sono passati cinquant'anni da quando è stato distribuito questo documentario sulla carriera del Re del Rock 'n' Roll, ma la duratura eredità di Elvis Presley e della sua musica può essere vista più chiaramente che mai in film, musica e cultura".



Elvis Presley Show uscirà nel Regno Unito, nella Repubblica d'Irlanda e in Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Australia e Nuova Zelanda. Trafalgar Realising lo scorso anno incassò ben 24 milioni di dollari grazie al film concerto Bring The Soul: The Movie.

Nel 2019 i titoli di Trafalgar Realising comprendevano artisti del calibro di Metallica, Depeche Mode, Shakira, Roger Waters e The Cure.

Austin Butler sarà Elvis Presley nel prossimo biopic sul Re del Rock 'n' Roll, con il premio Oscar Tom Hanks nel cast del film biografico su Elvis nei panni del manager.