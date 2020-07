Elvis & Nixon e la foto che ha fatto la storia: i retroscena sul film con Spacey e Shannon

Questa sera su Cielo va in onda Elvis & Nixon, film del 2016 diretto da Liza Johnson e basato sulla storia del vero incontro tra il Re del Rock and Roll e il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, interpretati rispettivamente da Michael Shannon e Kevin Spacey.

La pellicola racconta di quando, la mattina del 21 dicembre 1970, il Elvis Presley viene ricevuto alla Casa Bianca per presenziare ad un incontro nello studio ovale con l'uomo più potente del mondo, il presidente americano Richard Nixon. Il chief in commander intende chiedere alla leggenda della musica di diventare un agente federale, in un incontro immortalato per sempre da un'iconica foto negli archivi nazionali.

Ecco tutti i retroscena più interessanti sul dietro le quinte del film:

Elvis Presley originariamente doveva essere interpretato da Eric Bana , che però abbandonò il ruolo lasciando spazio a Michael Shannon.

Da interprete del Re, Shannon trovò che la scena di Karate fosse troppo sopra le righe.

La reale fotografia dell'incontro tra Presley e Nixon è la più richiesta di sempre tra quelle degli archivi nazionali statunitensi.

Alle prime fasi dello sviluppo, il film fu pensato come un progetto dal budget molto contenuto con il co-sceneggiatore Joey Sagal nei panni di Elvis. Tuttavia, con l'aumentare delle ambizioni e l'ingaggio di Shannon, Sagal finì per interpretare l'impersonatore Joe King.

Durante il film viene mostrato in TV Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, una delle pellicola preferite di Elvis.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Elvis & Nixon.