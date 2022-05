Elvis: i Maneskin saranno nella colonna sonora ufficiale del film di Baz Luhrmann!

Il trailer ufficiale di Elvis ha anticipato il nuovo film di Baz Luhrmann, che debutterà al prossimo Festival di Cannes, ma oggi abbiamo una piccola grande chicca per il pubblico italiano: nella colonna sonora ufficiale del biopic Warner Bros infatti ci saranno anche i Maneskin.

Il gruppo ha eseguito l'iconica hit di Elvis Presley "If I Can Dream", che farà parte della "ELVIS Original Motion Picture Soundtrack", in uscita il 24 giugno per RCA Records: le star del rock mondiale in rapida ascesa hanno celebrato la notizia sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino, in Italia, suonando una parte della nuova canzone dal vivo davanti a milioni di ascoltatori. La colonna sonora includerà anche l'artista vincitrice di un Grammy Doja Cat, il cui singolo "Vegas", che ha debuttato al Coachella, è stato rilasciato su tutte le piattaforme lo scorso venerdì.

Elvis, del visionario regista nominato all'Oscar Baz Luhrmann, esplorerà la vita e la musica di Elvis Presley, con Austin Butler nel ruolo del protagonista e il premio Oscar Tom Hanks. Il film si concentrerà sull'ascesa di Elvis (Butler), vista attraverso la sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks): la storia approfondirà la complessa dinamica tra i due nell'arco di 20 anni, dalla conquista della fama di Elvis Presley alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo del rivoluzione culturale e della perdita dell'innocenza in America.

Per altri approfondimenti ecco che cosa ha detto Priscilla Presley sul film Elvis.