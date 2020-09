Elvis, Luke Bracey si unisce al cast del film di Baz Luhrmann

Dopo lo stop alla produzione del biopic di Elvis dovuto al Covid (ricorderete che Tom Hanks fu il primo attore di Hollywood a render noto di aver contratto il virus), le riprese del film di Baz Luhrmann sono ripartite, e abbiamo anche delle novità di casting.

La new entry del cast di Elvis è l'attore australiano Luke Bracey, che avrete probabilmente già visto ne La Battaglia di Hcksaw Ridge, G.I. Joe: La Vendetta, The Best of Me o nel remake di Point Break.

Nel film con protagonista Austin Butler, Bracey interpreterà Jerry Schilling, amico di lunga data del cantante e uno dei membri della cosiddetta Memphis Mafia, l'entourage di Elvis composto da amici, parenti, associati e impiegati che lo seguivano nel corso della sua carriera musicale.

Schilling è stato anche il manager dei Beach Boys, di Jerry Lewis e la figlia di Elvis, Lisa Marie.

Bracey si unirà dunque a un cast davvero niente male, che oltre a Hanks (nel ruolo del Colonnello Tom Parker) e Butler include anche Maggie Gyllenhaal (che vestirà i panni della madre di Elvis, Gladys presley), Rufus Sewell (il padre del cantante, Vernon presley) e Olivia DeJonge (Priscilla Presley).

Non sappiamo ancora quando uscirà nelle sale Elvis, ma sembra che Warner Bros. stia pensando a novembre 2021 come possibile data.