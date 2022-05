Elvis: la folla impazzisce per Austin Butler nel nuovo trailer del biopic!

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming una nuova anticipazione da Elvis, il biopic diretto da Baz Luhrmann che si concentra sulla parabola artistica e umana di quello che è stato soprannominato il Re del Rock 'n' Roll, Elvis Presley. Con il volto di Ausitn Butler, vediamo la sequenza in cui la rockstar manda in delirio il pubblico presente.

La clip vede anche la voce fuori campo di Tom Hanks che nel biopic interpreta il Colonnello, ovvero quello che diventerà il manager di Elvis e lo rimarrà per tutta la vita dell'artista. Verso la fine della clip Hanks compare in scena per rendersi conto che ha davanti la futura stella della musica con la quale farà successo in tutto il mondo.

Elvis debutterà al Festival di Cannes la prossima settimana, martedì 17 maggio, con il film che è stato già visto da Priscilla Presley, vedova del musicista, che per l'occasione ha lodato la performance di Austin Butler nei panni del protagonista:

"Per chi fosse particolarmente curioso sul nuovo film Elvis, Baz Luhrmann, il regista, ha messo a disposizione di recente una proiezione privata per me e Jerry Schilling agli studi Warner. Questa storia parla della relazione tra Elvis e il Colonnello Parker. È una storia vera raccontata in modo brillante e creativo che solo Baz, nel suo stile artistico unico, avrebbe potuto realizzare. Austin Butler, che interpreta Elvis, è eccezionale. A metà del film io e Jerry ci siamo guardati e ci siamo detti: 'WOW!!!'”.

Luhrmann ha definito il suo Elvis il film di un supereroe: "Sentirete tutti i classici e vedrete la storia di Elvis, ma l'abbiamo anche adattata per una generazione più giovane. Mentre guardavo le immagini mi sembrava avesse le stesse sensazioni di un film di supereroi. Questo è perché Elvis è un po' come l'archetipo del supereroe. Voglio dire, viene dal basso, e in pochi entusiasmanti momenti riesce a risalire, trova la sua kryptonite, e riesce ad amare. E poi una bellissima e potente tragedia prende il via".