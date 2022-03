Elvis, il film di Baz Luhrmann esordirà al prossimo Festival di Cannes!

Un film sul re del rock and roll merita un palcoscenico adeguato: mentre il mondo intero attende l'esordio di Elvis, il biopic firmato Baz Luhrmann sulla leggendaria vita della star di Can't Help Falling in Love a Love me Tender, l'annuncio circolato in queste ore ci assicura dunque che il debutto avverrà effettivamente in grande stile.

È di poco fa, infatti, l'annuncio che sarà il Festival di Cannes ad ospitare la premiere del film di Baz Luhrmann: poche settimane dopo l'arrivo del primo trailer di Elvis, dunque, ecco la certezza per i fan di dover attendere la settimana tra il 17 e il 28 maggio 2022 per poter conoscere finalmente i primi pareri degli addetti ai lavori su quello che si preannuncia come uno degli eventi cinematografici dell'anno.

Elvis seguirà la carriera del cantante di Jailhouse Rock sin dalle sue prime battute, esplorandone l'ascesa anche e soprattutto tramite il racconto del suo rapporto con i personaggi chiave della sua vita, tra cui quel Colonnello Tom Parker che, stando alle parole dello stesso Baz Luhrmann, sarà interpretato da un Tom Hanks mai visto prima.

Hanks a parte, nel cast di Elvis troveremo anche Austin Butler nel ruolo della leggendaria rockstar statunitense, ma anche Olivia DeJonge, David Wenham e Kodi Smit-McPhee. Cannes a parte, l'esordio in sala di Elvis è previsto negli Stati Uniti per il prossimo 27 giugno.