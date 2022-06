Elvis è un eroe o un villain? Ecco cosa ci ha risposto il cast del film di Baz Luhrmann

In occasione dell'uscita nelle sale italiane di Elvis, il biopic sul leggendario Re del Rock 'N' Roll Elvis Presley, abbiamo potuto intervistare il cast del film realizzato da Baz Luhrmann, tornando al massimo splendore del suo stile post-modernista e iper-cinetico per raccontare quella che è in sostanza la storia di un supereroe moderno.

In alto su questa pagina scoprite cosa ci ha raccontato il cast del film! Nel frattempo, Baz Luhrmann ha già annunciato una Director's Cut di 4 ore di Elvis che arriverà prossimamente.

Parlando della sua ultima opera a Radio Times, l'autore di Moulin Rouge! e Il grande Gatsby ha dichiarato che dal film che uscirà nelle sale - che durerà 2h39, sono state tagliate tantissime scene aggiuntive: "Ho fatto una versione di quattro ore. Mi sarebbe piaciuto approfondire alcune cose anche nel montaggio che uscirà al cinema, ma vi assicuro che c'è molto di più. Voglio dire, abbiamo girato tantissime scene che sono state tagliate, nel film al cinema anche il rapporto con i vari membri della band è stato ridotto. Ci sono anche molte scene con il colonnello [il manager di Elvis, Tom Parker, interpretato da Tom Hanks, ndr]".

Nella versione estesa di Elvis, poi, Luhrmann ha anticipato che la relazione del cantante con la sua prima ragazza Dixie sarà esplorata più nel dettaglio, e verrà inclusa anche la canzone "Jailhouse Rock". Inoltre, sarà presente anche una scena con il presidente Nixon: "Quello che succede nella versione estesa è Elvis inizia a fare cose stravaganti, una volta diventato famoso, tipo andare a trovare Nixon. Solo che arriva un punto in cui ti rendi conto che non puoi inserire nel film tutto ciò che hai girato e montato, quindi ho cercato di seguire lo spirito del personaggio".

Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione di Elvis.