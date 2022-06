Elvis elettrizza la corsa al box office, ma Tom Cruise e Top Gun volano verso il miliardo

In un'impresa incredibile per un film per adulti di 2 ore e 40 minuti, Elvis di Baz Luhrmann fa sorridere la Warner Bros con un debutto stimato a $31,5 milioni, che potrebbe consentirgli di debuttare in testa al botteghino nonostante le prime stime poco incoraggianti.

Al di fuori dei blockbuster dei supereroi come Spider-Man: No Way Home (2 ore e 28 minuti), i film molto lunghi hanno faticato non poco al box office durante la pandemia (ricordiamo ad esempio House of Gucci a 2 ore e 38 minuti che debuttò su 3 giorni con $14,4 milioni, o West Side Story a 2 ore e 36 minuti che ha aperto a $10,5 milioni), ma Elvis è riuscito a trascinare in sala anche il 58% del pubblico femminile e il 30% del pubblico di età superiore ai 55 anni. Da questo punto di vista dunque Elvis raccoglie il testimone da Top Gun Maverick, che insieme a No Time to Die del 2021 ha avuto il grande merito di riportare al cinema anche il pubblico più in là con gli anni, e la battaglia per il primo posto della settimana sarà proprio tra questi due titoli: il blockbuster di Tom Cruise infatti punta ai $30 milioni, nonostante sia al suo quinto week-end negli USA. Il tetto del miliardo è ormai davvero vicino, considerando che la Paramount ha in programma di riportare Top Gun 2 nelle sale IMAX nei prossimi giorni, evidentemente proprio allo scopo di spingere gli incassi verso il record.

Staremo a vedere come andrà la sfida anche in campo internazionale, ma intanto vi segnaliamo che Black Phone di Scott Derrickson, nuovo horror Blumhouse con Ethan Hawke, dovrebbe debuttare con cifre maggiori rispetto alle aspettative, dato che gli analisti ora riportano un incasso di 23,2 milioni di dollari dopo un venerdì di 10,2 milioni di dollari. Un risultato che varrà il quarto posto, dietro ad un altro titolo Universal, Jurassic World Dominion di Amblin, che sta registrando $26,1 milioni al suo terzo week-end. La top5 è chiusa da Lightyear della Disney, che incasserà tra i $17 e $ 19 milioni nel suo secondo fine settimana.

Come sempre, aggiorneremo la gara del box office per tutto il week-end mano a mano che continueranno ad uscire i nuovi risultati, quindi rimanete sintonizzati!