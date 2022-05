Elvis, fu Denzel Washington a garantire per Austin Butler: 'Grande etica professionale'

Tutti vogliono essere Elvis, ma solo Austin Butler potrà vantarsi di esserlo stato nel film diretto da Baz Luhrmann. E sapete chi ha fortemente caldeggiato il suo casting? Denzel Washington.

Quando si porta sullo schermo un'icona, una vera e propria leggenda come è da ritenersi Elvis Presley, non può essere facile trovare l'interprete giusto.

Ne sa qualcosa il regista di Moulin Rouge Baz Luhrmann, che nella ricerca dell'attore perfetto per dar vita a Elvis deve averne visti davvero tanti di aspiranti interpreti del Re del Rock 'n' Roll (sappiamo ad esempio che anche Harry Styles fece i provini per Elvis).

Ma c'era un attore su tutti che spiccava, e che aveva addirittura ricevuto una sponsorizzazione d'eccezione da niente meno che il premio Oscar Denzel Washington. Questi aveva infatti lavorato con Austin Butler allo spettacolo teatrale The Iceman Cometh nel 2018, e rimasto piacevolmente colpito dal ragazzo, ha ritenuto giusto comunicare le sue buone impressioni al regista di Elvis.

"E poi ho ricevuto una chiamata da Denzel Washington, così, dal nulla, che cercava di indirizzarmi verso di lui" ha raccontato Luhrmann "Non conoscevo Denzel. E lui mi chiamò e mi disse 'Ho lavorato da poco con questi ragazzo. Non ho mai visto un'etica professionale come la sua'. Al che ho detto 'Ok, devo proprio vedere di chi si tratta'".

Eppure Butler era già tra i suoi preferiti per il ruolo, stando a quanto affermato dal regista, che ha raccontato: "È stato Austin a trovare me. Ho ricevuto un filmato in cui c'era un questo ragazzo che cantava Unchained Melody in lacrime, e ho pensato 'Wow, ma che sta succedendo?'".

E Butler ha lavorato davvero duramente per dimostrare di essere all'altezza delle aspettative: "L'ho davvero messo sotto torchio durante le riprese, ma lui viveva letteralmente Elvis. Quello che è riuscito a fare non è stata solo un'imitazione, ma proprio a vivere Elvis, al punto da umanizzarlo".

Elvis arriverà a giugno nelle sale italiane, ma prima farà il suo debutto al Festival di Cannes.