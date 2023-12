Elvis, cosa pensa Baz Lurhmann del film Priscilla?

Baz Luhrmann, autore del biopic Elvis, ha confessato di non aver ancora visto il nuovo Priscilla, film di Sofia Coppola che ha portato sul grande schermo la turbolenta relazione del Re con la moglie. Il regista ha spiegato che, sebbene sommerso dagli impegni, spera di poter recuperare al più presto l’opera scritta e diretta dall’amica e collega.

Dopo aver riportato le parole di Cailee Spaeny a proposito del suo lavoro in Priscilla, torniamo a parlare del film che verrà mostrato fuori concorso al Red Sea Film Festival per condividere le dichiarazioni di Baz Luhrmann, che, interrogato in proposito, ha rivelato di non aver ancora avuto modo di apprezzare l’opera che ripropone, a un anno di distanza dal suo ultimo film, la figura di Elvis Presley al pubblico cinematografico.

Il filmmaker sarà parte della giuria del festival e, intervistato da The Hollywood Reporter ha dichiarato: “Non ho visto il film. Sono stato troppo occupato. Ma non vedo l’ora di vederlo. La gente pensa che i festival siano glamour, ma io guarderò tre film al giorno in una stanza buia. Questo è quello che farò. Ma prima o poi vedrò Priscilla, credetemi”.

Il regista ha voluto soffermarsi anche sulla figura di Elvis e sulla sua importanza sulla cultura pop: “La vita di Elvis è stata così importante nonostante un tempo così breve ed è una parte importantissima del tessuto della cultura contemporanea. Però è stato in qualche modo rimosso da essa. È stato trasformato in una specie di scherzo. Ma questo non fa altro che dire che se si vuole guardare all’epoca americana moderna dagli anni ’50 in poi, non si può non guardare alla tela della vita di Elvis Presley. Sono sicuro che ci saranno molti altri film su Elvis e Priscilla, raccontati con altri personaggi e da punti di vista molto diversi”.

Il film della Coppola, dopo aver strabiliato a Cannes, sta ricevendo un apprezzamento convinto su Rotten Tomatoes e, in attesa di scoprire se potremo vederlo anche nelle sale italiane, vi lasciamo ai pensieri della vera moglie di Elvis su Priscilla.