Elvis conquista ottimi record al box office: superati Dune e Godzilla vs Kong negli USA

Baz Luhrmann continua a volare al box office con il suo Elvis, che ha appena superato i 110 milioni di incassi negli USA. Proprio questo risultato lo porta a superare due recenti successi: Godzilla vs Kong e Dune.

Le due pellicole citate hanno infatti raccolto negli Stati Uniti rispettivamente 100 e 108 milioni, e i larghi consensi del pubblico. Certo, bisogna chiarire che c'è una differenza sostanziale nella distribuzione del film di Luhrmann e dei due titoli precedentemente citati. Mentre Elvis è infatti arrivato in sala, Godzilla vs Kong e Dune sono stati rilasciati contemporaneamente sia al cinema sia su HBO Max, una scelta che ha sicuramente penalizzato i film in questione, portando molti a non andare in sala e a godersi lo spettacolo dal divano di casa propria.

Si tratta di un fattore che però non toglie valore ai risultati raggiunti da Elvis, poiché la pellicola indica che il pubblico è sempre più pronto a tornare al cinema, dove il film di Lurhmann è uscito ormai un mese fa. Bisogna inoltre notare che stiamo pur sempre parlando del quarto film con il maggior incasso degli ultimi tre anni per la Warner Bros, battuto solo da It: Chapter Two ($ 211 milioni), Joker ($ 335 milioni) e The Batman di quest'anno ($ 370 milioni).

Diversa invece la storia per quanto riguarda il botteghino mondiale, dove Elvis resta ancora fermamente alle spalle di Dune e Godzilla vs Kong, con 200 milioni di dollari di scarto. Riuscirà a raggiungere gli altri due film della Warner Bros? Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Elvis.