Elvis, il compositore del film: 'Abbiamo unito le voci di Austin e Elvis in alcune parti'

Sì, quella che sentite in Elvis è proprio la voce di Austin Butler, ma in alcune scene del film è riscontrabile anche una traccia musicale appartenente al Re del Rock 'n' Roll in persona.

Mentre Elvis conquista i botteghini di tutto il mondo, la critica ma anche gli spettatori non fanno che elogiare (giustamente) Austin Butler per la sua incredibile performance nel ruolo, tanto più vista la gran voce che ha sfoggiato durante le riprese del film.

E se questo rappresenta un grande merito, non bisogna però dimenticare anche le magie della post-produzione, che hanno reso ancora più spettacolari e intense le esibizioni canore dell'attore.

Questo perché, per fornire anche più autenticità ad alcuni momenti, spiegano il compositore Elliott Wheeler e il music editor Jamieson Shaw, "dove necessario" sono state aggiunte anche delle tracce musicali appartenenti allo stesso Elvis.

Butler avrebbe infatti interpretato "ogni singolo verso che vedete sullo schermo", ma invece che andare di playback, "abbiamo unito le tracce vocali di Austin e di Elvis in alcune parti".

"Abbiamo usato molti dei respiri, dei grugniti, e dei movimenti di Elvis, e poi [in determinati momenti] ci aggiungevamo Elvis" continua Wheeler.

E voi, avete già visto Elvis? Cosa ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti. Qui, invece, trovate la nostra recensione di Elvis.