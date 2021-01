Elvis, nel biopic di Buz Luhrmann Kelvin Harrison Jr sarà il chitarrista B.B. King

Prende sempre più corpo il cast del biopic su Elvis Presley di Buz Luhrmann: dopo aver visto il nuovo look di Tom Hanks, nella giornata del 31 dicembre abbiamo scoperto che nel film reciterà anche Kelvin Harrison Jr, nel ruolo del leggendario musicista B.B. King.

Nato a New Orleans nel 1994, Kelvin Harrison Jr ha recitato recentemente in Il processo ai Chicago 7, per la regia di Aaron Sorkin, in cui ha interpretato l'attivista Fred Hampton delle Black Panthers. Tra gli altri suoi lavori più recenti ci sono inoltre L'assistente della star, The Photograph - Gli scatti di mia madre (2020) e L'ora del lupo (2019).

B.B. King ha rivoluzionato il mondo del blues con il suo originale stile chitarristico, che ha ispirato generazioni di musicisti nella seconda metà del '900: la sua inseparabile Lucille (nome che ha dato alla sua chitarra) si è esibito sui palchi di tutto il mondo fino al 2015, anno della sua morte. Nel biopic su Elvis, ancora senza un titolo ufficiale, sembra però che B.B. King sarà un personaggio secondario.

Le riprese del film sono ripartite lo scorso settembre, dopo essere state interrotte quando a Tom Hanks era stato diagnosticato il COVID: è ancora presto, quindi, per parlare di una data di uscita. Farà parte del cast anche Dacre Montgomery, una delle rivelazioni della serie Netflix Stranger Things.