Elvis, Baz Luhrmann mostra un teaser del suo nuovo film: in arrivo anche il primo trailer

Il Re del Rock sta per tornare grazie al biopic su Elvis con protagonista Austin Butler. E proprio in queste ore il regista Baz Luhrmann ha condiviso un nuovo teaser del film, promettendo un full trailer nei prossimi giorni.

Se amate i biopic e siete appassionati di musica, non potete perdervi il prossimo grande incontro tra questi due elementi: il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann.

In lavorazione ormai da tempo, e bloccato più volte a causa della pandemia, il film vedrà tra i suoi protagonisti l'attore Austin Butler, interprete del personaggio titolare; Tom Hanks, nei panni del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis; Olivia DeJonge in quelli di Priscilla Presley, la moglie del cantante; e tante altre star, come Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Luke Bracey, Dacre Montgomery e Xavier Samuel.

Finora avevamo potuto dare un'occhiata solo a un brevissimo teaser di Elvis, e quest'oggi lo stesso Baz Luhrmann ne ha condiviso un secondo su Instagram (trovate il post in calce alla notizia), anticipando anche l'arrivo di un primo trailer ufficiale per giovedì 17 febbraio.

Al momento la data d'uscita prevista per il film negli Stati Uniti è il 24 giugno 2022, ma attendiamo notizie in merito per il nostro paese.