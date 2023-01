Elvis, per Baz Luhrmann 'l'inizio di una trilogia'! Ma poi lo shock: 'Forse mi ritiro'

Realizzare una trilogia dalle proporzioni mastodontiche o ritirarsi definitivamente dal cinema: Baz Luhrmann non ha le idee molto chiare. O meglio, su entrambe è molto netto, ma i due scenari sono come il giorno e la notte: la gioia o lo sconforto dei fan. L'intenzione sarebbe di girare una trilogia a partire da Elvis, prima di ritirarsi.

Proprio stanotte, Austin Butler è reduce da uno dei premi più ambiti a Miglior Attore: trovate qui tutti i vincitori dei Golden Globes 2023. Il biopic in cui ha prestato il volto al Re del Rock – rischioso, azzardato e difficilissimo – era un candidato molto forte del 2022. Ma di fronte a un attore ancora giovanissimo e dall’altro lato un ruolo così difficile da interpretare, è chiaro che molti dei meriti di Elvis si devono alla capacità registiche di Baz Luhrmann e soprattutto alla sua leggendaria direzione attori. Trovate qui la nostra recensione di Elvis.

Sarebbe un peccato se proprio dopo un successo come questo, Baz Luhrmann si ritirasse. Certo, da un lato potrebbe essere il coronamento perfetto di una carriera impegnativa. E dall’altro i suoi film sono un vero e proprio parto per chiunque vi prenda parte: soprattutto, per Luhrmann, in termini di stress, perché molto spesso è andato vicino al fallimento per la lievitazione dei budget. Tuttavia, Luhrmann potrebbe avere ancora una cartuccia da sparare: o meglio, altre due, a concludere una trilogia ideale appena cominciata con Elvis.

Parlando con Variety, il cineasta ha detto: “Non sono sicuro di una trilogia perché potrei ritirarmi, ma è anche vero che questa lingua cambia e il blu è il nuovo colore chiave”. Se non avete colto il riferimento, Varuety ha connesso l’associazione cromatica con la precedente trilogia di Luhrmann: la Trilogia del Sipario Rosso che comprende Ballroom – Gara di Ballo (1992), Romeo + Juliet (1996) e Moulin Rouge! (2001). Baz Luhrmann starebbe invece associando il colore blu – ma anche l’emozione, in inglese “blue” è “triste” – a Elvis.

L’intenzione quindi non sarebbe realizzare una trilogia solo sul Re del Rock, ma completarla con altri due biopic su personaggi del panorama musicale. Biopic che stanno andando tanto di moda negli ultimi anni: moda in cui Elvis voleva solo cavalcare e che invece ha finito per coronare, quantomeno nell’era pandemica.