Elvis, Baz Luhrmann sulla famiglia Presley:'Ha avuto una reazione incredibile'

Nonostante Elvis di Baz Luhrmann abbia subito anche diverse critiche negative, il regista è felice della reazione della famiglia del cantante, e in particolare di Lisa Marie e Priscilla Presley. Intervistato di recente da Comingsoon.net, Luhrmann ha ricordato il nervosismo per il giudizio della famiglia nei confronti del suo film.

"Quello era tutto, era tutto. Non controllano davvero le loro proprietà e ho avuto qualche rapporto con loro alcuni anni fa. Poi ovviamente c'era la pandemia e ho cercato di far andare avanti il film. Avevo perso i loro contatti e ho capito che Priscilla era nervosa per quello che stavo facendo e poi Austin sarebbe riuscito a farlo?".



Per fortuna la reazione della famiglia fu estremamente positiva. Il film piacque molto sia a Lisa Marie che a Priscilla:"Quando l'ha visto [Priscilla] e ha avuto una reazione così incredibile. E quando anche Lisa Marie l'ha visto e ha avuto una reazione incredibile... L'intera famiglia ci ha abbracciato come una famiglia. Una volta che hanno visto il film è come se ci avessero portato nel loro mondo. Barbecue a Graceland. Ora c'è un rapporto molto stretto, per tutto quello che è stato il film. E penso che li abbia avvicinati, tutti insieme" ha concluso il regista. Nel frattempo la versione di 4 ore di Elvis è quasi pronta.



Il film racconta la storia dell'icona del rock and roll, Elvis Presley, interpretato da Austin Butler. Il premio Oscar Tom Hanks interpreta il colonnello Parker.

Nel cast anche Chaydon Jay, Helen Thomson, Xavier Samuel, Richard Roxburgh e Kelvin Harrison Jr.

Sul nostro sito trovate la recensione di Elvis, uscito nelle sale in primavera.