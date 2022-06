Elvis, Baz Luhrmann su Elvis e il Colonnello: 'Anche Shakespeare ne scriverebbe'

Elvis è finalmente approdato al cinema, e mentre il pubblico si fa conquistare dalle incredibili performance del cast (sapevate che è proprio la voce di Austin Butler quella che sentite nel film?), il regista Baz Luhrmann parla dei suoi personaggi invocando persino Shakespeare.

Non c'è dubbio che a contribuire al grande successo del film di Elvis siano state anche le interpretazioni di Austin Butler e Tom Hanks nei panni del Re del Rock 'n' Roll e del suo avido manager, il Colonnello Tom Parker.

Ma se chiedete a Tom Hanks e Baz Luhrmann, la grandiosità è insita in questi personaggi, tanto che persino Shakespeare, se fosse vivo, farebbe carte false per poterne scrivere.

E fu proprio la somiglianza con i personaggi del Bardo a invogliare Hanks a interpretare il ruolo del Colonnello: "Ne parlammo per più di un'ora, e io dissi a Baz 'Quelli che mi stai descrivendo sono Falstaff e Hal!' e Baz mi rispose 'Esatto, ma con milioni di dollari nel mezzo" racconta in un'intervista l'attore.

La stessa nella quale, solo poco dopo, Luhrmann ribadisce: "Se Shakespeare fosse vivo e cercasse una figura storica di cui scrivere, non sbagliereste nel pensare che vorrebbe scrivere di Elvis e del Colonnello".

"Il Colonnello è come Falstaff con una motosega. Perché i villain di Shakespeare non sono mai dei semplici cattivi. il Colonnello Tom Parker ha compiuto atti diabolici, ma è stato anche in grado di fare cose geniali, straordinarie. Quindi ogni cosa è un paradosso, come il lancio di una moneta. Ed è ciò che rende tutto così delizioso" conclude il regista.

