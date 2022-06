Elvis, Baz Luhrmann: 'Ecco perché ho scelto Austin Butler e non Harry Styles per il film'

Ricordate che anche Harry Styles era in lizza per Elvis prima che Baz Luhrmann decidesse di optare per Austin Butler come protagonista del film? Adesso il regista spiega le ragioni di entrambe le scelte.

Se siete tra coloro che si sono chiesti come mai Baz Luhrmann non abbia optato per un cantante/attore come Harry Styles (che aggiunge sempre più titoli cinematografici al suo curriculum) per il biopic su Elvis Presley, ora avrete la risposta.

"Harry è un attore di grandissimo talento, e collaborerei volentieri con lui per un altro progetto. Ma il problema alla radice qui era che Harry Styles è già Harry Styles. È già un'icona. Ma non ho che complimenti da fargli" ha infatti rivelato il regista in una recente intervista.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Styles a confermare le voci di un provino per il ruolo di Elvis, anche se Luhrmann è scettico a chiamarli tali: "Li definirei piuttosto dei workshop molto intensi".

E ha poi raccontato come è avvenuto il casting dell'effettivo protagonista del film, Austin Butler: "Austin ve lo può dire lui stesso, non l'ho scelto io. È stato più come se fosse stato attratto da questo ruolo, come se lo avesse chiamato a sé perché era nato per interpretarlo".

E in effetti, è quanto sostenuto anche in precedenza dal regista, quando rivelò che sebbene fu Denzel Washington a fargli il nome di Austin Butler, fu un video dell'attore in cui cantava Unchained Melody in lacrime a stregarlo: "Austin ha perso la madre alla stessa età di Elvis. Mi mandò questo video incredibile...".

Elvis arriverà il 22 giugno al cinema.