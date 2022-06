Elvis: è di Austin Butler la voce che canta! Un video lo dimostra, è indistinguibile

L'Elvis di Baz Luhrmann con protagonista Austin Butler (C'era una volta... a Hollywood) nei panni del Re del Rock è forse uno dei biopic musicali più attesi dell'ultima anno. Era chiara fin da subito la somiglianza fisica fra i due. Ma ora l'attrice Riley Keough, nipote di Presley, dimostra che è proprio Butler a cantare. Ed è uguale.

A essere sinceri, chi scrive era già a conoscenza di questo dettaglio. O meglio: si era già posto il dubbio quando ha avuto la fortuna di vedere il film di Baz Luhrmann, in anteprima, direttamente dal Festival di Cannes. E sempre secondo la personale opinione, che avrete modo di verificare, in sala, a partire dal 22 giugno, Elvis è uno dei migliori biopic musicali degli ultimi tempi, anche ma non solo grazie alle capacità d’imitazione del suo protagonista. Fin dal parlato, Austin Butler non si è limitato a ricalcare la somiglianza fisica di The Pelvis, adagiandosi sugli allori, ma ha lavorato per mesi sulla tonalità e l’espressività della propria voce per renderla pressoché identica a quella dell’originale.

Ma quando si guarda ai brani musicati, la risposta non è sempre certa. Nonostante infatti siano molti, ormai, i biopic che richiedano ai propri attori di interpretare anche i brani dell’artista di riferimento, molti altri utilizzano registrazioni di repertorio nel montaggio finale. In questo caso, non scherziamo, il fatto che non fosse di Butler la voce ascoltata a Cannes era una certezza condivisa da molti critici in sala. Appena usciti ci si è chiesti, quasi retoricamente: “Non era lui a cantare, giusto?”. Solo una lunga ricerca nei meandri delle varie interviste ha riportato alla luce una dichiarazione nella quale si spiegava come Butler avesse interpretato tutti i brani giovanili di Elvis, mentre quelli del periodo Las Vegas sono frutto di un mixaggio della sua voce unita a registrazioni originali.

Ora, dopo che anche la vedova Priscilla Presley ha più volte elogiato la prova di Butler, definendolo quasi indistinguibile rispetto all’ex marito, anche la nipote del Re nonché attrice Riley Keough (The House That Jack Built) ha riconfermato la cosa con un test canoro condiviso a mezzo social. E ha usato parole azzeccatissime, centrando in pieno l’errore commesso da molti a Cannes: “Molti non sanno che è Austin Butler a cantare i brani originali, proprio perché ha fatto un lavoro così fantastico”. Non vi resta che recuperare il video in calce all’articolo, poi il film, infine sperare in una meritata candidatura ai prossimi Oscar. Se non addirittura una vittoria, come auspicato da Lisa Marie Presley.