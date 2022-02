Elvis, Austin Butler è The King nel primo trailer ufficiale del film di Baz Luhrmann!

In un mondo del cinema sempre più interessato ai biopic a tema musicale, il nome di Elvis Presley non poteva essere ignorato ancora a lungo: ad anticipare tutti ci ha pensato Baz Luhrmann, che proprio in queste ore ci presenta finalmente il trailer del suo attesissimo film incentrato sulla vita del Re del Rock and Roll.

Annunciato nei giorni scorsi da un breve teaser di Elvis, il trailer ci mostra dunque ancora una volta Austin Butler nei panni della star di Suspicious Minds e Love me Tender: la storia narrataci dal film si snoderà nell'arco di 20 anni, partendo dall'infanzia di The King e passando per le varie fasi della sua carriera, il tutto tramite la narrazione del manager Tom Parker (Tom Hanks).

Al fiano dei già citati Butler ed Hanks troveremo dunque un cast di tutto rispetto, da Helen Thompson a Olivia DeJonge, passando per Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Dacre Montgomery, Xavier Samuel, Kodi Smith-McPhee e Kelvin Harrison Jr. nei panni di un'altra leggenda della musica, vale a dire B.B. King (Yola, Alton Mason e Shonka Dukureh daranno invece volto, rispettivamente, a Sister Rosetta Tharpe, Little Richard e Big Mama Thornton.

Cosa ne dite? Avete trovato convincente il trailer del film di Baz Luhrmann? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio il regista, intanto, ha recentemente elogiato la performance di Tom Hanks nei panni del colonnello Parker.