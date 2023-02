Elvis, Austin Butler rivela: 'Mi sto sbarazzando del suo accento'

Per entrare il più possibile nel personaggio, Austin Butler ha trascorso più di tre anni a sviluppare la voce cantata e parlata di Elvis, voce che però è anche rimasta incollata all'attore per tutto questo tempo.

Ma ora, sembra proprio che la star della pellicola diretta da Baz Luhrmann sia finalmente riuscita a "sbarazzarsi" dell'accento del re del rock 'n roll, che tanto ha fatto discutere nel corso degli ultimi mesi. A rivelarlo è stato proprio Butler, che durante la sua recente apparizione al "The Graham Norton Show" ha rivelato: "Mi sto sbarazzando dell'accento, ma probabilmente ho danneggiato le mie corde vocali con tutte quelle ore di canto. Una canzone ha richiesto 40 take".

"A questo punto, continuo a chiedere alla gente: 'È questa la mia voce?' perché sembra la mia vera [voce]", aveva raccontato l'attore in un'intervista dello scorso anno. “Quando vivi con qualcosa per due anni e non fai nient'altro, penso che non puoi farne a meno. Diventa una fibra del tuo essere".

Nel corso delle riprese Butler ha effettivamente eseguito i concerti rappresentati nel film che si svolgono prima o durante il 1968. Dopo aver finito di girare nel marzo 2021, Butler ha raccontato di essere stato ricoverato in ospedale e costretto a letto, a quanto pare a causa del peso sostenuto per il ruolo.

