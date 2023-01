Elvis, Austin Butler ringrazia l'ex fidanzata Vanessa Hudgens:'Ha creduto in me'

Austin Butler era stato molto criticato sui social per essersi riferito all'ex fidanzata Vanessa Hudgens con il termine 'amica', in relazione ad un episodio che lo spronò a cercare in tutti i modi di interpretare Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann. In un'altra intervista al LA Times, Butler ne ha parlato in altri termini.

L'attore ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar; ecco tutte le nomination agli Academy Award 2023.



Butler ha riconosciuto l'importanza di Hudgens nel successo ottenuto grazie al film:"Ero con la mia compagna in quel momento. Siamo stati insieme per così tanto tempo e lei ha avuto questo momento di chiaroveggenza e quindi le devo davvero molto per aver creduto in me".



Austin Butler e Vanessa Hudgens hanno avuto una relazione durata quasi un decennio, dal 2011 al 2020.

Dopo la vittoria del Golden Globe, Butler era stato criticato per aver definito Hudgens 'un'amica', pur non nominando ma il suo nome:"Stavo osservando le luci natalizie ed è comparsa una canzone di Elvis alla radio. Io e una mia amica ci siamo messi a canticchiarla fino a quando lei non mi ha guardato e mi ha detto 'Devi interpretare Elvis'".



I fan hanno compreso subito che la presunta amica in questione era Vanessa Hudgens perché l'ex star di High School Musical aveva raccontato in tv quell'aneddoto:"Lo scorso dicembre eravamo in macchina e stavamo ascoltando delle canzoni natalizie quando è partito un brano di Elvis Presley. Austin aveva appena tinto i capelli di nero e guardandolo mentre canticchiava gli ho detto 'Piccolo, devi interpretare Elvis, non so come ma sono seria'. A gennaio stava cantando al pianoforte e gli ho ribadito la stessa cosa. Non sapevamo come ottenere i diritti e come muoverci ma... doveva interpretare Elvis".



