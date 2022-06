Elvis, Austin Butler ricorda le parole di Leonardo DiCaprio su Baz Luhrmann

Il film di Elvis diretto da Baz Luhrmann è finalmente al cinema, e mentre tutti adesso possono ammirare la grande performance di Austin Butler, l'attore ricorda come ha fatto a dare il meglio di sé sul set, e quanto gli disse anche Leonardo DiCaprio sul lavorare con Luhrmann.

In una recente intervista, la star di Elvis Austin Butler ha parlato dei metodi anticonvenzionali di Baz Luhrmann di girare un film, qualcosa che già l'attore Premio Oscar Leonardo DiCaprio, che con il regista collaborò in occasione de Il Grande Gatsby, gli aveva anticipato.

"Leo mi disse 'Baz ti terrà costantemente sulle spine sul set, e ciò permetterà di tirar fuori da te qualcosa che non sapevi nemmeno di possedere'. Ed è esattamente il tipo di esperienza che ho avuto" ha spiegato Butler, che ha poi aggiunto "Ci sono stati giorni in cui ho pensato 'Baz, perché non facciamo semplicemente come avevamo stabilito?'. Ma ho capito ben presto che mi spingeva il più possibile al limite delle mie capacità per farmi vedere esattamente che cosa fossi in grado di fare. E se avessimo fatto semplicemente quanto programmato, probabilmente [la scena, il film] sarebbe stato più piatto".

Ma la performance di Austin Butler in Elvis ha ricevuto quasi solamente reazioni positive, persino dalla famiglia del leggendario cantante, e ha saputo conquistare critica e pubblico.

