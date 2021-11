Elvis: Austin Butler è il Re del rock nel primo teaser trailer del biopic di Baz Luhrmann

Nelle ultime ore è apparso in streaming un primissimo teaser trailer di Elvis, il biopic sul Re del rock diretto da Baz Luhrmann con Austin Butler nella parte principale e Tom Hanks nel ruolo del manager della rockstar, il Colonnello. Il teaser comunica anche la nuova data d'uscita nelle sale recentemente posticipata di poche settimane più avanti.

Nelle prime immagini del biopic scorgiamo lentamente la figura di profilo di Elvis, qui interpretato da Austin Butler, mentre in sottofondo sentiamo le note e la voce del Re del rock in Suspicious Mind, uno dei grandi classici del suo vastissimo repertorio musicale. Come già annunciato, l'uscita di Elvis è stata posticipata di tre settimane rispetto alla data originale passando così dal 3 giugno 2022 al 24 giugno 2022.

Definito come un mix tra dramma e musical, racconterà la vita e la musica di Presley, e si concentrerà in particolare sul suo rapporto con il manager, il Colonnello Tom Parker, con cui ha lavorato per oltre 20 anni. Come detto, nel ruolo di Elvis ci sarà Austin Butler, mentre Tom Hanks ha cambiato look per interpretare Parker. Elvis è co-scritto, diretto e prodotto da Luhrmann. La sceneggiatura è stata realizzata insieme a Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner e basata su un soggetto di Luhrmann e Doner.

Inizialmente bloccate dall'esplosione della pandemia, le riprese di Elvis sono ripartite nell'ottobre del 2020. Ricorderete che nel periodo di febbraio / marzo 2020 il set fu bloccato e Tom Hanks prese il Covid e fu costretto a svolgere un periodo di quarantena insieme alla moglie proprio sul set australiano della pellicola di Luhrmann.

Anche la star di Stranger Things Dacre Montgomery fa parte del cast di Elvis.