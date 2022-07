Elvis: Austin Butler stava per prendere la parte di Miles Teller in Top Gun: Maverick

Ecco quanto successo durante i casting di Elvis e Top Gun: Maverick. Infatti, c'è mancato poco e le cose sarebbero cambiate. Vi immaginate un mondo fatto di Miles Teller come Elvis e Austin Butler come Rooster?

Teller è stato uno dei candidati per il ruolo principale del film di Baz Luhrmann, insieme ad attori del calibro di Harry Styles, Aaron-Taylor Johnson, Ansel Elgort e l'eventuale pretendente Austin Butler.

Ecco le parole di Denise Chamian, che è stata direttrice del casting per entrambi i film e che ha rivelato in un'intervista a Variety che Butler ha perso solo di poco il ruolo in Maverick, prima di essere scritturato in Elvis.

“La cosa a cui si è avvicinato di più è stata 'Top Gun'. Quando l'ho scelto, stavamo cercando il ruolo interpretato da Miles Teller.. Mi sentivo così appassionata di Austin. Alla fine, la sua audizione è stata mostrata a Tom e a tutti i registi. Erano d'accordo che avesse qualcosa in più degli altri ed erano felici di conoscerlo, ma pensavano che fosse troppo giovane. A quel punto, ho visto qualcosa in più nell'attore che le altre persone non avevano visto. Il modo di guardare la telecamera. Conosce la telecamera e si fa vedere dalla telecamera, ed è questo che è davvero così accattivante".

