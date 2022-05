Elvis, Austin Butler è Elvis Presley in questi nuovi poster del film di Baz Luhrmann

Diamo un'occhiata alla trasformazione di Austin Butler nel Re del Rock 'n' Roll Elvis Presley in questi nuovissimi poster del film diretto da Baz Luhrmann e in arrivo nei cinema di tutto il mondo.

Mentre il Festival di Cannes si prepara ad ospitare Elvis in anteprima, il resto del mondo può godersi un piccolo assaggio di ciò che da giugno l'attende al cinema con questi nuovissimi poster del film di Baz Luhrmann, Elvis.

"Anni '50, '60, '70, sempre #TCB @austinbutler è Elvis in #ElvisMovie, solo al cinema dal 24 giugno @elvismovie" scrive il regista su Instagram, mostrandoci tre versioni differenti del leggendario cantante.

La pellicola che vedere protagonista Austin Butler (Shannara, I morti non muoiono) può vantare anche la presenza nel cast di Tom Hanks nei panni del manager di Elvis, Olivia DeJonge in quelli di Priscilla Presley, Dacre Montgomery nel ruolo di Steve Binder, Kodi Smit-McPhee come Jimmie Rofgers e ancora Luke Bracey, David Wenham, Xavier Samuel, Richard Roxburgh, Kevin Harrison Jr. Natasha Bassett, Elizabeth Cullen e tanti altri.

Il film sembra già aver ricevuto ottime critiche, addirittura dalla stessa figlia di Elvis, Lisa Marie Presley, che sta già portando avanti una personale campagna per gli Oscar per Austin Butler, definendo davvero fenomenale la sua performance nei panni del padre.

E voi, andrete a vedere Elvis al cinema?