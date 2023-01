Elvis, Austin Butler e la dichiarazione d'affetto a Lisa Marie Presley ai Golden Globes

A distanza di qualche giorno dalla sua vittoria ai Golden Globes 2023, il discorso di Austin Butler assume un valore particolare a causa del lutto che ha colpito da pochissimo la famiglia Presley. L'attore aveva ringraziato tutti per l'aiuto che gli avevano dato nel dare vita al ruolo.

La scomparsa a 54 anni di Lisa Marie Presley, a pochi giorni dal bellissimo discorso di ringraziamento pronunciato dall'attore, ha un impatto emotivo particolare. La performance di Butler aveva incontrato il sostegno di tutti i membri della famiglia Presley che avevano sostenuto sia l'attore che il regista nella costruzione del personaggio di Elivis sia come icona che come padre o marito. In ogni caso l'appoggio dato dai Presley è stato fondamentale per il film e per la sua buona riuscita.

A pochissimi giorni dai Golden Globes che aveva visto Elvis trionfare come icona e come musicista grazie alla vittoria di Austin Butler, l'unica figlia del mito del rock'n'roll è stata colta da un infarto improvviso che ha causato la sua morte. Baz Luhrmann l'ha ricordata in maniera commossa "Ci mancheranno il tuo calore, il tuo sorriso e il tuo amore" ha detto il regista. Nel corso del suo discorso di ringraziamento Butler ha dichiarato che Elvis era ormai nel suo DNA, ringraziando tutti i membri della famiglia Presley per il loro supporto dato.

L'attore è pienamente in corsa per la candidatura agli Oscar e, dopo le parole pronunciate nel corso della cerimonia, possiamo dare quasi per scontato un ricordo della Presley da parte di Butler. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!