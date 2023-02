Elvis, Austin Butler ammette:'Mi manca l'euforia che provavo'

Fresco vincitore del BAFTA al miglior attore, Austin Butler ha chiacchierata in sala stampa con i giornalisti, raccontando le sensazioni provate durante la produzione di Elvis, il film di Baz Luhrmann nel quale recita da protagonista nei panni del Re del Rock and Roll. Butler ha espresso le emozioni che gli mancano.

"Mi manca molto [lavorare al film]. Mi manca quell'esperienza. Non mi manca il terrore che provavo ogni giorno ma l'euforia che sentivo, mi manca. Mi mancano le persone con cui ho avuto modo di girare il film, sono diventate del tutto una famiglia per me e mi mancano davvero molto" ha confessato l'attore. Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Elvis.



Vincitore del BAFTA al miglior attore, Austin Butler ha raccontato di essersi sentito davvero agitato per la cerimonia di premiazione:"Il solo fatto di essere a Londra, la storia dei BAFTA e di tutti gli straordinari attori britannici che ho ammirato per tutta la mia vita, mi fa sentire molto importante o qualcosa di simile. Stasera mi sentivo un po' più nervoso a causa della mia riverenza per tutti questi grandi attori britannici che ammiro da così tanto tempo. Significa molto per me, davvero".



L'attore è stato scelto per interpretare Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann al fianco di Tom Hanks nei panni del Colonnello Parker.

Austin Butler ha ricordato Lisa Marie Presley, scomparsa qualche settimana fa e molto attiva nella realizzazione del film insieme a tutta la famiglia del cantante.