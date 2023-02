Elvis, Austin Butler affranto per la morte di Lisa Marie Presley:'È devastante'

La star di Elvis candidata all'Oscar Austin Butler ha partecipato all'ultima puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e ha parlato del proprio personale legame con Lisa Marie Presley, improvvisamente scomparsa qualche settimana fa. L'attore ha raccontato in che modo ha conosciuto la figlia di Elvis.

"Ho incontrato Lisa per la prima volta quando abbiamo proiettato il film a Graceland. Non ho mai avuto un'esperienza nella quale ho incontrato qualcuno e ho sentito un'immediata profonda relazione. Era una persona che non aveva nulla da dimostrare e non si apriva con tutti, e si è semplicemente aperta con me. Ci siamo avvicinati così velocemente, quindi è semplicemente devastante" ha dichiarato Butler sulla morte di Lisa Marie Presley.



Presley era l'unica figlia di Elvis e di Priscilla Presley, ed ereditò il patrimonio del re del rock and roll nel 1993, al compimento del venticinquesimo compleanno. Impegnata in molteplici attività di beneficenza e umanitarie, Presley abitava nella celebre tenuta di famiglia, Graceland, a Memphis, in Tennessee.

Nel corso della sua carriera pubblicò tre album musicali, il più recente nel 2012, dal titolo Storm & Grace.



Elvis di Baz Luhrmann racconta la storia di Elvis Presley, interpretato da Austin Butler, con Tom Hanks nei panni del colonnello Parker. Il film ha ricevuto otto candidature ai Premi Oscar.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Elvis, uscito nelle sale nel 2022.