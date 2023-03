Elvis arriva su Sky: quando vedere il candidato agli Oscar, anche in streaming

Sky Cinema è il canale degli Oscar 2023, e giusto in tempo per la 95esima cerimonia degli Academy Awards arriva in programmazione Elvis, portentoso ed elettrizzante biopic musicale con protagonista Austin Butler diretto dal grande regista Baz Luhrmann.

Candidato a otto Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista con Austin Butler, Miglior Montaggio, Migliore Scenografia, Migliore Fotografia, Migliori Costumi, Miglior Sonoro e Miglior Trucco e Acconciature, Elvis sarà in onda lunedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, alle 23.00 anche su Sky Cinema Oscar, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K (già al termine della cerimonia degli Oscar): protagonisti della pellicola sono Austin Butler e l’attore due volte premio Oscar Tom Hanks, nei panni rispettivamente di Elvis e del suo agente Tom Parker, ma anche Olivia DeJonge, che interpreta Priscilla Presley, Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys e Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon.

La cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards, invece, sarà live sempre su Sky dalle 23.15 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, su Sky Cinema, su Sky Uno e anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW.

Per altri approfondimenti, chi vincerà gli Oscar 2023? Cliccate sul link evidenziato per le ultime considerazioni sulla cerimonia.