Elvis arriva in digitale: ecco dove acquistare o noleggiare il nuovo successo Warner Bros.

Dopo gli ottimi risultati di critica e botteghino, l'acclamato Elvis di Baz Luhrmann, nuovo biopic dedicato ad Elvis Presley interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, arriva in home-video digital per Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film sarà disponibile in Italia da martedì 9 agosto per l’acquisto e il noleggio sulle principali piattaforme on demand, tra le quali Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV e. Microsoft Film & TV. Inoltre, sarà possibile noleggiarlo anche su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Rivisitata in chiave cinematografica, Elvis racconta la storia di Elvis Presley (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Elvis ha superato Dune e Godzilla vs Kong al box office domestico, e sarà presumibilmente rivisto ai prossimi Oscar 2023 grazie alla trasformazione di Butler nei panni del re del rock. Nel frattempo, in attesa dell'uscita del film on demand, scoprite 3 film su Elvis Presley prima di Elvis.

