Elvis è appena diventato il secondo maggior incasso di sempre per i biopic musicali

Elvis è già disponibile in home video digital ma, in attesa delle edizioni fisiche in bluray, il film di Baz Lurhmann dedicato al Re del Rock n Roll torna a far parlare di sé grazie ad un nuovo importantissimo traguardo appena raggiunto al box office globale.

Mentre la sua run nelle sale cinematografiche sta per concludersi, infatti, il biopic musicale con protagonista Austin Butler ha incassato altri 2 milioni di dollari dai 68 territori internazionali in cui è ancora in programmazione: si tratta di un calo del 35% rispetto alla settimana precedente, che però porta il totale internazionale ad un enorme totale di $125 milioni di dollari, per un totale worldwide - inclusi dunque gli incassi domestici - di $269,7 milioni di dollari.

Queste cifre fanno di Elvis è il secondo biopic musicale con il maggior incasso nella storia, dietro soltanto al vincitore dell'Oscar Bohemian Rhapsody, dedicato a Freddie Mercury dei Queen: uscito nel 2018, il film raggiunse l'astronomica cifra di 910 milioni di dollari a livello globale, e soprattutto permise a Rami Malek di portare a casa un Oscar per il miglior attore protagonista grazie all'interpretazione del frontman; chiaramente Elvis non riuscirà a raggiungere il record di Bohemian Rhapsody, ma l'inseguimento tra le due opere prosegue dal punto dei vista dei premi, dato che già si parla che la prova di Austin Butler nei panni di Elvis Presley potrebbe accompagnare il giovane attore di C'era una volta a Hollywood almeno tra i cinque nominati principali per i prossimi Oscar 2023.

