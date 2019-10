Elton John ricorda la prova di Taron Egerton in Rocketman: 'Ero proprio io'

In occasione di un evento organizzato da Paramount lo scorso martedì, Elton John è tornato a parlare di Rocketman, il biopic sulla sua storia, per realizzare il quale ha impiegato dodici anni. A quanto pare, non potrebbe essere più soddisfatto del risultato finale.

Elton John ha rivelato i pochi, ma rigorosi requisiti che doveva avere il film nelle sue intenzioni: essere Rated R, per poter affrontare nei giusti termini il tema della tossicodipendenza e della sessualità, e contenere "qualche stranezza".

La pop star ha poi parlato di alcune battute d'arresto nel corso della gestazione di Rocketman: per esempio, in un primo momento il suo ruolo doveva essere affidato a un altro attore. "Avrebbe dovuto interpretarmi Tom Hardy, ma nel frattempo è diventato troppo vecchio... e poi non sa cantare!"

In ogni caso, alla fine la produzione è riuscita a mettere su la squadra giusta, con Taron Egerton nella parte del protagonista. La sua interpretazione per Elton John è stata sbalorditiva. "Quando ho visto Taron non stavo guardando lui, stavo guardando me. E quando ascoltavo la sua voce ascoltavo me stesso, eppure non ero io. Quello che ha fatto è stato straordinario."

Nonostante sia stato produttore esecutivo di Rocketman attraverso la sua Rocket Films, Elton John è rimasto lontano dal set, lasciando il controllo della situazione a suo marito David Furnish e agli altri produttori. Quando ha visto per la prima volta una versione provvisoria del film, la scena che l'ha colpito maggiormente è stata quella del brano I Want Love del 2001. "Tutta la famiglia era un tale caos - mio padre, mia mamma, mia nonna, io stesso... volevo solo che tutti fossero felici" ha detto. "E quella canzone, hanno iniziato a cantarla e io sono crollato. Ero completamente commosso."

Lo scorso settembre Elton John si è esibito con Taron Egerton a Los Angeles. Puoi rileggere qui la nostra recensione di Rocketman.