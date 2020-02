Elton John e l'Oscar per Rocketman:'Un sogno per me e Bernie Taupin'

Elton John si è esibito sul palco del Dolby Theatre durante la 92esima edizione della Notte degli Oscar e ha vinto l'ambita statuetta per la miglior canzone grazie al brano (I Gonna) Love Me Again, inserita nel film Rocketman, interpretato da Taron Egerton nei panni proprio di John. Il cantante ha commentato con felicità la vittoria.

Elton John ha ringraziato Bernie Taupin, con il quale ha realizzato la canzone:"Grazie a Bernie, che è stato la costante della mia vita, quando ero incasinato e quando stavo bene. Si tratta di un sogno per noi, non siamo mai stati nominati per niente del genere" ha confessato John.

La popstar e Bernie Taupin hanno ringraziato il cast e la troupe di Rocketman. Emozionato anche lo stesso Taupin:"Essere qui con questo ragazzo...non ho parole nemmeno per questo" ha dichiarato.



"Questo giustifica 53 anni martellanti nel fare quello che facciamo" ha proseguito Bernie Taupin. Si tratta del secondo Oscar vinto da Elton John, che nel 1995 vinse per Can You Feel The Love Tonight, celebre canzone composta per il film animato Disney, Il re leone.

Alla cerimonia di quest'anno, Elton John e Bernie Taupin hanno battuto una concorrenza agguerrita come quella di Cynthia Erivo, Randy Newman e Idina Menzel.

Tra i momenti musicali più toccanti anche la performance di Billie Eilish durante l'In Memoriam. In assoluto ha provocato grande commozione il discorso di Joaquin Phoenix, nel quale cita il fratello River.