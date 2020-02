Elton John sul confronto con Bohemian Rhapsody: 'Rocketman dice la verità'

Fin dalla sua uscita nelle sale, inevitabilmente Rocketman è stato paragonato a Bohemian Rhapsody, uno dei successi più clamorosi della stagione cinematografica precedente. In entrambi i casi si tratta di biopic, che raccontano la vita di due rockstar britanniche esplose negli anni '70, e sono entrambi diretti da Dexter Fletcher.

Per la verità quest'ultimo non risulta accreditato come regista del film su Freddie Mercury, avendo sostituito Bryan Singer soltanto nelle ultime tre settimane di riprese.

Intervistato da Variety dopo la vittoria dell'Oscar - il suo secondo personale - per il brano (I'm Gonna) Love Me Again, Elton John, su cui naturalmente è basato Rocketman, è tornato a parlare del confronto tra i due biopic. "Il nostro dice la verità - anche se è una fantasia" ha dichiarato. "La mia vita non può essere ricoperta di zucchero, e non volevo che lo fosse."

Bohemian Rhapsody, a suo tempo, era stato accusato di aver "pettinato" (e in alcuni casi addirittura stravolto) la realtà dei fatti per adattarsi alle richieste degli ex Queen Brian May e Roger Taylor, accreditati come "produttori esecutivi musicali". Tra le inesattezze storiche, ad esempio, IndieWire cita il modo in cui Freddie Mercury apprende - e comunica ai compagni della band - la diagnosi di positività all'HIV. Un critico del Daily Beast ha parlato addirittura di "pornografia della tragedia", che "perpetua il tropo dell'AIDS come punizione per la promiscuità gay."

Elton John, da sempre attivista della lotta all'AIDS, non ha voluto calcare così tanto la mano. "La performance di Rami Malek gli è valsa un Oscar; Taron [Egerton] non è stato nominato, ma sono stati entrambi dei grandi spettacoli", ha detto. "Bohemian Rhapsody è un film per tutti, e ha funzionato alla grande. Ha portato la grande musica di Freddie Mercury a un sacco di persone che non ne avrebbero mai sentito parlare."

Dexter Fletcher, intanto, non esclude l'ipotesi di un sequel di Rocketman.